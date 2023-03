BRICS estão trabalhando para criar nova forma de moeda, diz vice-presidente da Câmara russa

Apoie o 247

NOVA DÉLHI, 30 de março (Sputnik) - Os países do BRICS estão trabalhando na criação de uma nova forma de moeda e podem apresentar ideias sobre seu desenvolvimento na próxima cúpula da organização na África do Sul, disse na quinta-feira o vice-presidente da Duma, Alexander Babakov.



"A transição para pagamentos em moedas nacionais é o primeiro passo. O próximo é fornecer a circulação de digital ou qualquer outra forma de moeda fundamentalmente nova no futuro próximo. Acho que no BRICS [cúpula de líderes], a prontidão para realizar este projeto será anunciada, tais trabalhos estão em andamento", disse Babakov à margem do Fórum Estratégico Russo-Indiano de Parceria para Desenvolvimento e Crescimento Empresarial.



Ele também não descartou a possibilidade de surgir uma moeda única no BRICS. Essa moeda pode ser garantida não apenas pelo ouro, mas também por outros grupos de produtos, como terras raras, acrescentou Babakov.



O BRICS une as maiores economias em desenvolvimento do mundo – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vários outros países pretendem ingressar no bloco econômico, incluindo Argentina, Irã, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita e Egito. A próxima cúpula do BRICS acontecerá em agosto de 2023, na África do Sul.

