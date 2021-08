Britânico chega em Londres com quase 170 cães e gatos de Cabul, mas equipe de sua ONG fica para trás

A equipe do abrigo de 24 voluntários e seus familiares foram impedidos de entrar no aeroporto de Cabul e continuam no Afeganistão edit

247 - O ex-militar britânico, Paul "Pen" Farthing, fundador da Nowzad, chegou ao Aeroporto de Londres Heathrow em um voo fretado com recursos privados neste domingo, (29). Ele ficou conhecido por tentar retirar animais de sua ONG de acolhimento de Cabul, no Afeganistão.

Ele chegou acompanhado de quase 170 cães e gatos, mas a equipe do abrigo de 24 voluntários e seus familiares foram impedidos de entrar no aeroporto de Cabul e continuam no Afeganistão.

O Reino Unido encerrou suas operações no Afeganistão no sábado e amanhã se encerra o prazo final para retirada das forças estrangeiras no país.

PUBLICIDADE

Noa rede ssociais, Farthing comemorou o “sucesso parcial” da Operação Arca, como foi apelidado o processo de retirada dos animais da Nowzad de solo afegão.

“Cheguei a Heathrow com sucesso parcial da #OpArca. Emoções mistas e profundo sentimento de tristeza pelos afegãos hoje”, escreveu Farthing. “Testemunhei em primeira mão a compaixão que Heathrow está demonstrando aos refugiados afegãos.”

PUBLICIDADE

O major James Bolter, reservista do Corpo Logístico Real, questionou ao Daily Mail por que o Reino Unido colocou "mais esforço" em resgatar "animais abandonados" do que aqueles que ficaram para trás, acrescentando que ele estava "dividido" entre a "raiva e o desespero".

PUBLICIDADE