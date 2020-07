Campanha de Trump cede e passa a recomendar "fortemente" o uso de máscaras

Até então, Donald Trump e equipe se recusavam a usar máscaras, por alegarem que a obrigação do uso da proteção é uma violação inaceitável da liberdade pessoal edit

247 - A campanha de reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passará a recomendar "fortemente" o uso de máscaras de proteção em comícios, como forma de conter o avanço da pandemia de coronavírus, segundo informações do jornal O Globo. O anúncio foi feito pelo chefe de Gabinete da Casa Branca, Mark Meadows.

Até então, Trump e sua equipe se recusavam a usar máscaras, alegando que a obrigação do uso da proteção é uma violação inaceitável da liberdade pessoal.

O próximo evento de Trump será no próximo sábado (11) em Portsmouth, New Hampshire. Mesmo ao ar livre, a equipe da campanha do presidente distribuirá máscaras aos participantes, que serão "fortemente encorajados a usar".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.