Campanha de Trump pagou US$ 2.7 mi a organizações que lideraram invasão do Capitólio

247 - A campanha frustrada para reeleição de Donald Trump pagou US$ 2.7 milhões para os organizadores da invasão do Capitólio, que ocorreu em 6 de janeiro.

Segundo informações da Bloomberg, o Center for Responsive Politics constatou que quem mais recebeu foi a empresa Event Strategies Inc, organizadora do evento.

Os dados foram monitorados até o dia 23 de novembro, e a solicitação para a manifestação foi feita no dia 24.

