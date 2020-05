Candidato à presidência, Joe Biden apoia jogadoras dos EUA por igualdade

O político usou as suas redes sociais para mandar um recado às jogadoras e à entidade edit

Metrópoles - Um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden se manifestou a favor da seleção norte-americana feminina na briga por igualdade salarial depois que a equipe nacional perdeu o processo judicial contra a Federação de Futebol do país.

O político usou as suas redes sociais para mandar um recado às jogadoras e à entidade. “À seleção feminina: não desista desta luta. Ainda não acabou. À federação: pagamentos iguais, agora. Ou então, quando eu for presidente, vocês podem ir a outro lugar por fundos para a Copa do Mundo”, escreveu Biden.

Leia mais no Metrópoles.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.