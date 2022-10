Capa do Le Monde analisa eleição brasileira "com repercussões mundiais" e destaca defesa ambiental de Lula

Apoie o 247

247 - A capa do principal jornal francês, o 'Le Monde', deste sábado (29) destaca as eleições brasileiras e atribui uma importância de repercussões mundiais à disputa entre o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

"As apostas do segundo turno da eleição presidencial brasileira vão muito além das fronteiras do país", analisa o veículo.

Em relação à visão sobre os candidatos, o Le Monde aponta que "tudo separa os programas do chefe de Estado Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva, seu adversário de esquerda, ex-sindicalista e presidente antes de Bolsonaro."

Tema caro aos europeus, a pauta ambiental não deixou de ser mencionada: "O clima se destaca como uma das grandes diferenças entre eles, após a destruição de 40 mil km² de floresta durante o mandato de Bolsonaro. Lula promete se envolver na defesa dos pulmões do planeta, à medida que a floresta Amazônica se aproxima do seu ponto sem volta."

O veículo também dá destaque a um artigo publicado por Lula no Le Monde deste sábado: "No texto, ele defende sua política, que promete trazer o Brasil de volta aos grandes debates internacionais"

