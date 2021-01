Capitólio dos EUA é fechado por ameaça à segurança após incêndio nos arredores

Capitólio dos Estados Unidos, sede do poder legislativo federal do país, foi fechado devido a uma ameaça externa de segurança não especificada edit

Sputnik - Capitólio dos Estados Unidos, sede do poder legislativo federal do país, foi fechado nesta segunda-feira (18) devido a uma ameaça externa de segurança não especificada.

Medidas de segurança adicionais já vinham sendo introduzidas no Capitólio desde o último dia 6, quando apoiadores do presidente Donald Trump invadiram o edifício na tentativa de boicotar uma sessão do Congresso dedicada à certificação dos resultados da última eleição presidencial, vencida pelo democrata Joe Biden mas muito contestada por Trump e seus seguidores.

Nesta segunda-feira (18), um ensaio da cerimônia de posse estava sendo realizado no local quando, segundo a Reuters, o Congresso foi bloqueado para entrada e saída devido a uma "ameaça externa à segurança". O ensaio, então, foi cancelado e os presentes foram evacuados por agentes que faziam a segurança do prédio.

​Alarme de ameaça externa novamente no edifício do Capitólio dos EUA. Oficiais da Polícia do Capitólio dos Estados Unidos vistos aqui correndo pelos túneis entre o prédio do Capitólio e os prédios de escritórios do Senado. A equipe foi instruída a ficar longe de portas e janelas.

A Polícia do Capitólio emitiu um aviso aos funcionários da Câmara dos Representantes e do Senado pedindo que ficassem longe das janelas e portas externas ou buscassem cobertura caso estivessem do lado de fora do edifício.

​Agora há pouco: fumaça subindo atrás do prédio do Capitólio dos EUA. Anúncio de emergência soando no Capitólio. As pessoas que estavam no local para o ensaio de inauguração [do governo Biden] saíram.

Mais tarde, no entanto, foi esclarecido que a movimentação teria sido causada por um incêndio nas proximidades do Capitólio, em um acampamento para pessoas desabrigadas da região.

