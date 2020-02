Carnaval de Veneza é cancelado por causa de coronavírus que já infectou mais de 130 na Itália

Após Itália registrar duas mortes por coronavírus e 132 infectados, as autoridades de Veneza decidiram cancelar celebrações carnavalescas edit

Sputnik - O Carnaval de Veneza foi suspenso dois dias antes de seu encerramento oficial, previsto para o dia 25 deste mês.

A razão são os temores de propagação do coronavírus, uma vez que a infecção já foi confirmada em 132 pessoas no país, enquanto outras duas faleceram."Assinamos com o ministro [da Saúde, Roberto] Speranza a ordem de parar todos os eventos públicos e privados, o fechamento de escolas e museus até 1° de março, incluindo o Carnaval de Veneza", declarou o presidente da região de Vêneto, Luca Zaia, citado pelo portal Il Messagero.

Ainda de acordo com a mídia, pelo menos 25 dos casos confirmados do coronavírus foram na região de Vêneto, dos quais três são agentes sanitários.



Além da região, as mesmas restrições têm sido anunciadas em outras áreas do país.

As festividades na cidade também tem registrado número menor de foliões que o previsto.

Coronavírus pelo mundo

Após a propagação do surto de coronavírus a nível internacional, pelo menos 2.462 mortes já foram registradas em diferentes países.

Fora da China, país de origem do surto, o Irã foi um dos últimos países a registrar mortes pelo vírus.

Ao total, 8 pessoas faleceram no país, enquanto a Turquia decidiu fechar suas fronteiras com o Irã para impedir que o coronavírus chegue ao seu território.