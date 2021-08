Casa Branca anuncia visita de assessor de Segurança Nacional dos EUA ao Brasil e Argentina

Sputnik - O assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, chefiará uma delegação que visitará esta semana o Brasil e a Argentina, informou nesta segunda-feira (2) a Casa Branca em comunicado.

Conforme o documento, o alto funcionário será acompanhado pelo diretor-geral do Conselho de Segurança Nacional para o Hemisfério Ocidental, Juan González, pelo diretor-geral para Tecnologia e Segurança Nacional, Tarun Chhabra, pelo diretor-geral de Cibersegurança, Amit Mital, e pelo funcionário de alto escalão do Gabinete do Departamento de Estado para o Hemisfério Ocidental Ricardo Zúñiga.

A nota adiciona que em sua primeira visita à região Sullivan se encontrará com líderes "dos importantes aliados fora da Otan nas Américas".

"No Brasil, a delegação se reunirá com líderes para discutir as oportunidades para reforçar a associação estratégica entre os EUA e o Brasil, aumentar a estabilidade regional, avançar em direção aos objetivos no assunto do clima, colaborar na infraestrutura digital e ajudar a elaborar um caminho na recuperação da pandemia de Covid-19", indicou a administração do presidente Joe Biden.

Na Argentina, a delegação americana discutirá os crescentes laços estratégicos nas prioridades bilaterais e regionais, adiciona o texto.

