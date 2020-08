Casal grita “poder branco”, faz saudação nazista e ameaça negros nos EUA (vídeo)

247 - O casal Gregory e Rachel Howell foi preso na Califórnia (EUA) depois de ameaçar um casal de negros no dia 23 de julho. O homem gritou "poder branco" e fez saudações nazistas às vítimas.

De acordo com informações da imprensa americana, Itzel Lopez e seu namorado, os dois negros, voltaram de uma festa de aniversário da jovem quando pararam no semáforo, onde o casal branco desceu do veículo e foi até o carro deles.

Rachel mostrava o dedo do meio e afirmava que "apenas vidas brancas importam". Segundo Itzel, Gregory pegou uma pá e atacou seu carro.

O casal agredido prestou queixas ao Departamento de Polícia de Torrance. Os dois acusados foram presos no dia 31, mas liberados no mesmo dia após pagarem fiança.

Os casos de racismo vieram ganhando destaque nas mídias brasileira e americanos nos últimos meses, após o homem negro George Floyd ser imobilizado e asfixiado por um policial branco em Mineápolis, no estado de Minnesota, no mês de maio. A morte dele gerou comoção e protestos em várias partes do mundo.

Nos EUA um casal fascista gritou “poder branco” e fez gestos de saudação nazista para um casal de negros que estava parado num sinal. “Apenas vidas brancas importam” disse a mulher enquanto o homem branco pegava uma pá para atacá-los. Ambos foram presos por crime de ódio. pic.twitter.com/wMvKrUKNAT — Flávio Costa (@flaviocostaf) August 3, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.