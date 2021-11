Celso Amorim: o mundo quer um Brasil normal e que lidere causas civilizatórias

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Celso Amorim, que acompanha o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua viagem pela Europa, disse à coluna da jornalista Miriam Leitão, no jornal O Globo, que “o mundo tem sede de um Brasil normal e que sabe liderar causas civilizatórias''.

“Em sessenta anos de diplomata nunca vi um ex-presidente e potencial candidato ser recebido como chefe de Estado pelo presidente francês, não só no protocolo, mas também no amplo tratamento da agenda bilateral, conforme nota do próprio Elysees”, disse Amorim.

O ex-ministro das Relações Exteriores de Lula relatou ainda que o petista falou hoje cedo na Casa das Américas, seguido pelo ex-presidente espanhol José Luiz Zapatero. “Ambos pediram reforma profunda na governança global. Vai estar hoje ainda com o primeiro-ministro Pedro Sanchez e com sindicatos e empresários”, informou.

Miriam elogiou a passagem do petista pela Europa: “Inquestionavelmente a viagem de Lula está sendo, como eu disse na Globonews agora cedo, altamente bem sucedida. Ele tem mostrado intimidade e trânsito com grandes líderes europeus e com a social democracia europeia. Celso Amorim recorreu à sua experiência de diplomata para dar uma dimensão desse sucesso”.

