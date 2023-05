Celso Amorim vai à Ucrânia na próxima semana e se reúne com Zelensky para discutir guerra

Apoie o 247

247 - “O assessor especial da presidência da República Celso Amorim viaja para a Ucrânia na próxima semana, onde vai se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky”, informa a jornalista Ana Flor em sua coluna no portal G1.

De acordo com a jornalista, “a” viagem a Kiev será após a cerimônia de coroação do Rei Charles III, em Londres. Amorim faz parte da comitiva do presidente Lula no evento.

“A ida de um representante brasileiro a Kiev é vista como estratégica, um gesto de Lula à comunidade internacional. O objetivo da visita é evitar desgaste e deixar claro o equilíbrio nas relações diplomáticas, visando à paz. Na semana passada, Celso Amorim também debateu a guerra entre Ucrânia e Rússia junto a representantes diplomáticos europeus e norte-americanos”, acrescenta.

