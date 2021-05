Censo revela crescimento populacional da China para 1.411 bilhão de pessoas

Rádio Internacional da China - De acordo com os dados do 7º Censo Populacional Nacional, em 2020, a população chinesa na parte continental atingiu 1,411 bilhão de pessoas, representando cerca de 18% do número total da população mundial. A China continua sendo o país mais populoso do mundo.

Perante a opinião decepcionada dos países ocidentais de que a China está enfrentando o duplo desafio no setor - a baixa taxa de natalidade e o envelhecimento populacional - as recentes estatísticas revelam que o panorama atual não é tão pessimista.

Na década passada, a população ativa cresceu em 72 milhões. Atualmente, a população em idade ativa, ou pessoas com idade entre 16 e 59 anos, é de 880 milhões. A idade média é de 38.8, equivalente mais ou menos ao registrado nos Estados Unidos.

O Censo também revelou a alteração na estrutura da população. Por exemplo, das pessoas com idade ativa, 385 milhões estão ou ficam acima do nível educacional do 2º ciclo da escola secundária (a partir do 10º ano escolar), sendo responsável por 43,79% da população total e uma alta de 12.8 pontos percentuais frente ao nível registrado em 2010. Nos últimos dez anos, a população urbana cresceu em 236 milhões, enquanto o número de trabalhadores migrantes foi para 376 milhões, uma subida de 70% na última década.

Porém, o país também enfrenta desafios no setor, como a baixa taxa de 1.3 na natalidade e a taxa de 18% das pessoas com idade acima de 60 anos na população total. Tal como outros países no mundo, a China também está se esforçando para enfrentar esses desafios. O país está apostando na “economia de cabelo branco”, que envolve produtos e serviços destinados às pessoas da terceira idade.

