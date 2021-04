Chancelaria da China realiza atividade sobre Hubei, província gravemente atingida pela pandemia de Covid-19 no ano passado

247 - A Chancelaria chinesa realizou nesta terça-feira (12) uma atividade promocional sobre a província de Hubei, gravemente atingida pelo Covid-19 no ano passado.

A atividade teve por tema “Hubei heróica: Renasceu do fogo e emitirá mais brilhos”. Foram exibidos inúmeros itens valiosos no combate à epidemia, entre os quais estão as bandeiras de equipes médicas enviadas a Hubei, o pedido de participação do combate ao vírus e roupas de proteção com assinaturas, mostrando os esforços do povo chinês de todos os setores para combater a epidemia, informa a Rádio Internacional da China.

Além de conquistas na luta contra o Covid-19, a promoção também apresentou o novo desenvolvimento econômico e social da província de Hubei e da cidade de Wuhan após derrotar a epidemia. O objetivo do evento é promover a abertura da província ao exterior e estabelecer novas pontes para fortalecer o intercâmbio e a cooperação entre a província e outros países.

Um total de 275 embaixadores, diplomatas e representantes de 155 embaixadas estrangeiras e 21 escritórios de organizações internacionais na China estavam presentes no evento de promoção.

