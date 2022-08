Chanceler chinês expõe posição da China sobre questão de Taiwan

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, realizou uma coletiva de imprensa para a mídia chinesa e estrangeira na tarde de sexta-feira, depois de participar das reuniões de ministros das Relações Exteriores sobre cooperação no Leste Asiático.

"Gostaria de expor a posição da China sobre a questão de Taiwan. Considerando que o lado dos EUA acabou de espalhar muitas informações falsas e palavras falsas a esse respeito, é ainda mais necessário esclarecer os fatos e esclarecer as coisas", disse Wang.

Ele disse que, desconsiderando a oposição resoluta da China e as repetidas representações, a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, fez uma visita descarada à região chinesa de Taiwan, com a real conivência e facilitação do governo dos EUA.

Esse ato retrógrado infringiu seriamente a soberania da China, interferiu agudamente nos assuntos internos da China, violou severamente os compromissos assumidos pelo lado dos EUA e minou gravemente a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, observou ele.

"É natural que a China responda resolutamente", disse ele.

"Nossa posição é legítima, razoável e lícita. Nossas medidas são resolutas, fortes e proporcionais. Nossos exercícios militares são abertos, transparentes e profissionais, e estão alinhados com nosso direito interno, direito internacional e prática internacional comum, com o objetivo de alertar esses perpetradores e disciplinar as forças da 'independência de Taiwan'", disse Wang.

"Vamos salvaguardar firmemente a soberania e a integridade territorial da China, impedir resolutamente os EUA de 'usar Taiwan para conter a China' e destruir resolutamente a ilusão das autoridades de Taiwan de buscar a independência confiando no apoio dos EUA", disse ele.

"Enquanto isso, também estamos defendendo o direito internacional e as normas básicas que regem as relações internacionais, especialmente a norma de não interferência, a norma internacional mais importante, conforme estipulado na Carta das Nações Unidas", disse Wang.

Ele enfatizou que, se o princípio de não interferência nos assuntos internos dos Estados soberanos for ignorado ou abandonado, o mundo será arrastado de volta à lei da selva e os Estados Unidos se tornarão ainda mais inescrupulosos em intimidar outros países, particularmente os pequenos e médios países, de sua chamada "posição de força".

"Não devemos permitir que tais coisas aconteçam, e todos os outros países devem se unir para impedir que tais coisas aconteçam e não permitir que a civilização humana regrida", disse Wang.

Ele disse que é por isso que mais de 100 países se levantaram publicamente e reafirmaram sua firme adesão à política de Uma Só China e sua compreensão e apoio à posição legítima da China.

Observando que o secretário-geral da ONU, António Guterres, enfatizou claramente que as Nações Unidas continuarão a defender a Resolução 2758 da Assembleia Geral da ONU, Wang disse que o núcleo da resolução é o princípio de Uma Só China, que afirma que há apenas uma China em o mundo, e o governo da República Popular da China (RPC) é o único governo legal que representa toda a China, e Taiwan faz parte da China.

Estas são a voz da justiça da comunidade internacional, acrescentou.

Chamando a tentativa dos EUA de "usar Taiwan para conter a China" de apenas uma fantasia, Wang disse que os EUA não podem parar a tendência histórica de retorno de Taiwan à pátria nem podem parar o processo histórico de grande revitalização da nação chinesa.

O estratagema das forças da "independência de Taiwan" para "buscar a independência contando com o apoio dos EUA" não é mais do que uma fantasia e está destinada a chegar a um beco sem saída, disse ele, acrescentando que o laço em seus pescoços só ficará mais apertado.

Em resposta à desculpa dos EUA de uma visita anterior a Taiwan por um presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Wang disse que a visita de Newt Gingrich, ex-presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a Taiwan foi um erro grave, ao qual o governo chinês se opôs fortemente na época.

Os Estados Unidos não têm o direito e não estão em posição de cometer o mesmo erro novamente, nem podem usar os erros do passado como desculpas e justificativas para repeti-los hoje, disse Wang, questionando se os Estados Unidos se preparam para refazer todos os seus erros e truques sujos em sua história.

Respondendo à alegação dos EUA de que a China mudou o status quo no Estreito de Taiwan, Wang disse que não passa de um boato e calúnia. Taiwan nunca foi um país. Existe apenas uma China e ambos os lados do Estreito de Taiwan pertencem a um país. Este tem sido o status quo de Taiwan desde os tempos antigos.

O Comunicado Conjunto China-EUA sobre o Estabelecimento das Relações Diplomáticas emitido em 1978 enfatiza claramente que o governo da RPC é o único governo legal que representa toda a China e Taiwan faz parte da China, o que tem sido o status quo em todo o Estreito de Taiwan por décadas, destacou Wang.

Mas esse status quo foi realmente quebrado. O destróier não é a China, mas as forças separatistas dos Estados Unidos e de Taiwan, disse Wang.

"Em 2000, o lado dos EUA colocou seu 'Ato de Relações de Taiwan' criado unilateralmente à frente dos três comunicados conjuntos China-EUA. Isso não está mudando o status quo? Há alguns anos, o lado dos EUA colocou descaradamente o chamado 'Seis Garantias', que foi mantido em segredo, em sua declaração de política de uma só China. Isso não está mudando o status quo? Não está esvaziando a política de uma só China?", perguntou Wang.

Ele sugeriu que os políticos dos EUA no poder dessem uma boa olhada nos três comunicados conjuntos, dizendo que então eles saberão qual é o real status quo no Estreito de Taiwan e quem o mudou.

O mesmo vale para os de Taiwan, disse Wang. Desde que o Partido Progressista Democrata (PPD) chegou ao poder em Taiwan, ele vem continuamente impulsionando a "independência incremental", fazendo de tudo para promover a "dessinização" e tentando criar "duas Chinas" ou "uma China, uma Taiwan" em várias ocasiões.

"Não está mudando descaradamente o status quo? Se o Dr. Sun Yat-sen soubesse, ele teria apontado para o nariz de Tsai Ing-wen e a teria chamado de descendente indigna", disse Wang.

Sobre notícias de que os Estados Unidos estão aumentando seu destacamento militar na região, Wang pediu a todos os lados que permaneçam altamente vigilantes.

É um velho truque do lado dos EUA provocar problemas primeiro e depois aproveitá-los para atingir seus próprios objetivos, disse Wang, acrescentando que tais práticas não funcionarão na frente da China, e o lado chinês adverte seriamente os Estados Unidos. para não agir de forma imprudente e criar uma crise maior.

Em resposta às observações feitas pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na reunião, de que o lado dos EUA espera que a lei internacional seja respeitada e que a soberania e a integridade territorial de todos os países sejam mantidas, Wang disse que faz muito tempo desde a última vez que o lado dos EUA fez tais observações, e os EUA fizeram o oposto em vários casos ao longo dos anos.

Se o lado dos EUA puder realmente consertar seus caminhos, a China o encorajará, mas a chave é que os Estados Unidos sigam a conversa, disse Wang, observando que deve primeiro cumprir seu compromisso com a questão de Taiwan e respeitar a soberania e a integridade territorial da China, pare de interferir nos assuntos internos da China e pare de ser conivente ou apoiar as forças da "independência de Taiwan".

