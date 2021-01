Chanceler rechaça campanha dos EUA para incluir Cuba como "país patrocinador do terrorismo"

247 - "Caso se imponha por capricho a campanha pessoal do secretário Pompeo de incluir Cuba na lista de Estados Patrocinadores do Terrorismo, isto confirmaria que nos EUA é maior a lealdade corrupta a interesses minoritários do que o compromisso na luta contra este flagelo internacional", escreveu no Twitter o Chanceler cubano Bruno Rodríguez.

De imponerse por capricho la campaña personal del Sec. Pompeo de incluir a Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, confirmaría que en EEUU es mayor la lealtad corrupta a intereses minoritarios que el compromiso en la lucha contra este flagelo internacional. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 5, 2021

O chefe da diplomacia cubana referiu-se assim à campanha empreendida pelo secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, para incluir Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo.

A campanha de Pompeo, que deixará o cargo a partir de 20 de janeiro, quando o democrata Joe Biden assume a presidência dos EUA, mostra que esse país imperialista não está interessado em combater o flagelo internacional que é o terrorismo.

