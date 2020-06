Chanceler uruguaio anuncia renúncia após se recusar a chamar Venezuela de "ditadura"

Depois de cumprir apenas três meses no cargo, o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Ernesto Talvi, anunciou que está renunciando depois de se recusar a chamar a Venezuela de "ditadura" edit

247 - Depois de cumprir apenas três meses no cargo, o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Ernesto Talvi, anunciou que está renunciando depois de se recusar a chamar a Venezuela de "ditadura", considerando que ele deveria usar "linguagem respeitosa". A informação é do portal Página 12.

A data de sua saída ainda não foi divulgada, nem se sabe quem o substituirá no cargo. O comentário de Talvi sobre a Venezuela gerou tensões internas na coalizão da direita uruguaia.

Segundo a reportagem, o presidente Luis Lacalle Pou havia prometido durante a campanha eleitoral que ele mudaria a política externa desenvolvida pelos governos da Frente Ampla, antecipando o reconhecimento da oposição Juan Guaidó como "presidente encarregado" da Venezuela. Embora o ministro das Relações Exteriores Talvi tenha admitido ao seu governo que no país bolivariano "os direitos humanos são sistematicamente violados", ele enfatizou que havia concordado em "evitar o uso dos termos usados ​​na campanha porque sentimos que havia uma oportunidade de abrir um porta para contribuir para um diálogo que permita uma solução democrática na Venezuela ".

