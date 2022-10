Chefe do Pentágono acredita que ampliação da Otan deve ser considerada por todos os seus membros

Apoie o 247

TASS - As autoridades norte-americanas estão comprometidas com a política de 'portas abertas' da Otan, mas dizem que a decisão sobre sua expansão deve ser tomada por todos os países da aliança atlântica, disse o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, neste sábado (1), comentando a tentativa de Kiev de ingressar na Otan em uma base acelerada.

"Estamos comprometidos em apoiar a política de 'portas abertas' da Otan, mas como isso ocorre (admissão de novos membros à aliança) é realmente uma questão que deve ser resolvida entre os 30 países que votam”, disse ele em uma entrevista coletiva conjunta com seu colega australiano Richard Marles no Havaí. A coletiva de imprensa foi transmitida ao vivo no site do Pentágono.

"Mas, no momento, estamos focados em fazer tudo o que pudermos para garantir que a Ucrânia tenha o que precisa para ser bem-sucedida. E estamos vendo alguns efeitos realmente bons sendo criados pelas forças ucranianas", enfatizou Austin.

Na sexta-feira, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, assinou o pedido de adesão acelerada do país à Otan. O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, não respondeu a uma pergunta direta de repórteres sobre se a aliança estava pronta para considerar o pedido. O vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, comparou a oferta de Kiev a um pedido para "acelerar o início da Terceira Guerra Mundial".

