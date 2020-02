Chega a 10 número de mortos por coronavírus na Itália

O país é o principal foco da COVID-19, doença causada por esse vírus, no continente europeu edit

Sputnik - Dez pessoas já morreram por conta da infecção causada pelo novo coronavírus, anunciaram autoridades locais nesta terça-feira.

O país é o principal foco da COVID-19, doença causada por esse vírus , no continente europeu.

"O número total de falecidos subiu para dez", informou hoje o chefe do Departamento de Proteção Civil, Angelo Borrelli.

🔴 #25febbraio ore 18 Il Capo Dipartimento Borrelli fa il punto sugli ultimi sviluppi dell'emergenza #coronavirus in Italia. Segui la diretta👇https://t.co/1mXEHNRTQi — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) February 25, 2020

​25 de fevereiro, 18h: o chefe do departamento, Borrelli, faz um balanço dos últimos desenvolvimentos da emergência do coronavírus na Itália. Acompanhe a transmissão ao vivo.