Chile condena político à prisão por corrupção pela 1ª vez

Senador Jaime Orpis, do partido União Democrática Independente, perde seus direitos políticos, não poderá exercer funções públicas durante a pena e deve pagar uma multa de 109 milhões de pesos (R$ 860 mil) edit

Sputnik Brasil - A Justiça chilena condenou à prisão o ex-senador Jaime Orpis, do partido União Democrática Independente, nesta sexta-feira (16).

A decisão do tribunal no julgamento – que tem mais de 3.000 páginas – condenou Orpis a cumprir uma pena de cinco anos e um dia de prisão por seis crimes de fraude fiscal. Além disso, ele foi condenado a outros 600 dias de prisão por dois crimes de suborno.

Orpis torna-se, assim, o primeiro político do país a ser preso por corrupção.

Na decisão, a procuradora Ximena Chong destacou que esta "constitui a primeira condenação por financiamento criminoso de campanha que implica que um parlamentar, no caso o ex-parlamentar Jaime Orpis, deve cumprir com o crime de fraude fiscal e suborno", citada pelo veículo chileno La Tercera.

Além disso, Orpis perde seus direitos políticos, não poderá exercer funções públicas durante a pena e deve pagar uma multa de 109 milhões de pesos (R$ 860 mil), que pode ser quitada em 12 prestações.

O caso que resultou na condenação de Orpis envolve investigações de corrupção na formulação da lei de pesca, aprovada no primeiro governo de Sebastián Piñera (2010-2014). A lei teria sido elaborada sob as instruções da Corpesca, gigante da indústria pesqueira no Chile.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.