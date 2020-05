Chile promulga lei que reduz salários de políticos do país

Nova lei faz ecoar algumas das várias reivindicações das grandes manifestações que tomaram conta do Chile no ano passado, levando a uma profunda crise social e política edit

Sputnik Brasil - O presidente chileno, Sebastian Piñera, promulgou nesta segunda-feira (25) a reforma constitucional que, entre outras coisas, reduz os salários de grande parte dos políticos e servidores públicos do país.

Adotada em meio ao surto do novo coronavírus, que vem causando sérios impactos econômicos em todo o mundo, a nova lei faz ecoar algumas das várias reivindicações das grandes manifestações que tomaram conta do Chile no ano passado, levando a uma profunda crise social e política.

Iniciamos esta semana promulgando Reforma Constitucional q reduce las dietas parlamentarias y los sueldos de otras autoridades como el Presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y otros funcionarios.



Reforma justa y necesaria que mejorará nuestra democracia





"Iniciamos esta semana promulgando Reforma Constitucional que reduz os subsídios parlamentares e os salários de outras autoridades, como o presidente, ministros, subsecretários, prefeitos, governadores e outros funcionários. Reforma justa e necessária que melhorará nossa democracia", disse Piñera.

Os parlamentares chilenos possuem um dos salários mais altos em todo o mundo (cerca de R$ 48 mil) e medidas para reduzir esses vencimentos vinham sendo propostas desde 2014.

Segundo o presidente Piñera, a nova lei determina também a criação de uma comissão técnica para fixar periodicamente os salários no âmbito do serviço público.

O Chile possui atualmente 73.997 casos confirmados de COVID-19, com 761 mortes, informa o Centro de Recursos de Coronavírus da Universidade Johns Hopkins.

Há cerca de uma semana, de acordo com a AFP, habitantes da capital, Santiago, violaram o esquema de isolamento imposto pelas autoridades para protestar contra a falta de ajuda por parte do poder público em meio ao aumento do desemprego e da fome nas regiões mais pobres da cidade.

Em resposta a essas pressões, o presidente do país disse que se reunirá com outros políticos nesta terça-feira (26) para discutir medidas de enfrentamento ao coronavírus, de auxílio às famílias e de ajuda à economia.

