China adverte EUA a não criarem situações perigosas sobre questão de Taiwan

247 - Yang Jiechi, a maior autoridade chinesa em política externa, afirmou que seu país tem respondido de forma "severa e contundente" às provocações dos EUA sobre Taiwan, pelo que cabe aos norte-americanos devolver as relações entre os dois países a um "caminho de desenvolvimento saudável e estável".

Se os EUA continuarem "no caminho errado" em relação a Taiwan, seus movimentos podem levar a "situações perigosas", alertou o membro do Politburo do Partido Comunista Chinês e diretor do Escritório da Comissão de Relações Exteriores do partido, Yang Jiechi, em uma conversa com o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan.

"Os Estados Unidos vêm adotando narrativas e ações erradas que interferem na política doméstica da China e são prejudiciais aos interesses deste país", disse Yang a Sullivan em conversa telefônica na quarta-feira (18), segundo comunicado divulgado pela emissora estatal chinesa CCTV.

