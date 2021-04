China buscará progresso com Ásia e desenvolvimento comum com o mundo

Na cerimônia de abertura da reunião anual do Fórum de Boao para a Ásia 2021, realizada na manhã desta terça-feira (20) na província de Hainan, sul da China, o presidente chinês, Xi Jinping, proferiu um discurso via vídeo na ocasião defendendo o desenvolvimento para todos edit

247 - O líder chinês Xi Jinping salientou nesta terça-feira em discurso de abertura do Fórum de Boao para a Ásia 2021 que nos últimos 20 anos, os países asiáticos têm impulsionado a integração econômica regional e o desenvolvimento socioeconômico, tornando a Ásia uma região dinâmica com o maior potencial de crescimento do globo. A China, como um membro importante da família da Ásia, vem aprofundando sua reforma e abertura e promovendo a cooperação regional, de forma a contribuir para o progresso do continente asiático e o desenvolvimento comum do mundo.

O Fórum de Boao para a Ásia testemunha a extraordinária jornada da China, da Ásia e do mundo, e desempenha um papel importante na promoção do desenvolvimento asiático e mundial, informa a Rádio Internacional da China.

“Estamos em uma época de desafios, mas também de esperança”, disse o líder chinês. “Para onde deve ir a sociedade humana? Qual futuro devemos criar para as gerações futuras? Quanto ao tema, devemos partir de interesses comuns da humanidade e fazer uma opção sábia com atitude responsável. A parte chinesa propõe que os países asiáticos e do mundo respondam ao apelo dos tempos e reforcem a governança global, avançando constantemente em direção da construção da comunidade de futuro compartilhado para a humanidade”, acrescentou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.