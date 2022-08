China cancela reunião entre seu chanceler e o do Japão após declaração do G7 sobre Taiwan

Segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, a declaração do G7 tenta justificar ações dos EUA em violação da soberania chinesa edit

TASS - A China cancelou uma reunião bilateral entre seu ministro das Relações Exteriores e do Japão em Phnom Penh devido a uma declaração conjunta do G7 sobre Taiwan, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, em ums coletiva de imprensa de rotina na quinta-feira (4).

"A China não planeja mais realizar uma reunião em Phnom Penh entre os ministros das Relações Exteriores da China e do Japão depois que o lado japonês publicou uma declaração conjunta com seus parceiros do G7 e da União Europeia para expressar críticas infundadas. Os fatos são distorcidos na declaração, além disso, a declaração tenta justificar os movimentos dos EUA em violação da soberania da China. O povo chinês está muito descontente com isso", disse ela.

Na quarta-feira (3), os ministros das Relações Exteriores do Grupo dos Sete expressaram sua preocupação com os recentes movimentos da China, em particular com os exercícios militares do país em torno de Taiwan. Isso pode aumentar as tensões, alertou o G7.

