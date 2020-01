China concorda que OMS envie especialistas para estudar coronavírus

GENEBRA (Reuters) - A China concordou que a Organização Mundial de Saúde (OMS) envie especialistas internacionais ao país “o mais rápido possível” para ampliar a compreensão sobre um novo coronavírus e para orientar a resposta global ao surto, disse a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira.

Em comunicado divulgado depois de uma visita de dois dias do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping, assim como com os ministros da Saúde e das Relações Exteriores, o órgão disse que um melhor entendimento da capacidade do vírus se disseminar de pessoa a pessoa é urgentemente necessário para aconselhar outros países.

De acordo com a OMS, Tedros pode reunir o Comitê de Emergência do órgão muito rapidamente caso necessário. O comunicado da OMS não mencionou a retirada de estrangeiros da China, que os dois lados disseram ter sido discutida na negociação.