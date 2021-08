China continuará sendo estabilizador da recuperação econômica mundial

Rádio Internacional da China - A propagação da variante Delta do coronavírus tem impedido a recuperação econômica global. Nesse contexto, os novos dados econômicos da China chamaram grande atenção da comunidade internacional.

O crescimento de uma parte dos principais índices econômicos foi desacelerado em julho devido a fatores incertos como a pandemia regional e as inundações no país. Mas os principais índices ainda estão num intervalo razoável e a recuperação econômica continua. Para muitos analistas, a China continuará sendo um estabilizador da recuperação econômica mundial.

O investimento bilateral dinâmico entre a China e o exterior trará força motriz à recuperação econômica. Segundo estatísticas do Ministério do Comércio da China, de janeiro a julho o país utilizou mais de 672 bilhões de yuans provindos de investimento estrangeiro, um aumento de 25,5% em relação ao mesmo período do ano passado, continuando assim a ser um destino atraente do investimento global.

Nos primeiros sete meses, a China realizou mais de US$ 11 bilhões em investimento não financeiro para os países ao longo do Cinturão e Rota, aumentando 9,9% em termos anuais.

A China também ajuda na estabilização da cadeia de suprimento global. De janeiro a julho, o comércio exterior do país subiu 24,5%. A exportação e a importação aumentaram respectivamente em 24,5% e 24,4%. O ritmo de crescimento foi o maior em dez anos.

Frente à ascensão da desglobalização e do protecionismo, a China está sempre de portas abertas e amplia constantemente a abertura ao exterior, ajudando a economia mundial a se recuperar do impacto da epidemia o mais rápido possível. A 5ª Feira da China e dos Países Árabes assinou um total de 277 projetos, e o investimento e comércio planejados totalizaram 156,67 bilhões de yuans. O número de empresas Fortune 500 e líderes setoriais inscritas para a 4ª Exposição Internacional de Importação da China ultrapassou a da última edição e mais de 30 empresas participarão do evento pela primeira vez.

