China defende cooperação entre países no combate à pandemia e diz que ‘o unilateralismo é um beco sem saída’

247 - Após ver seu país atacado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da China, Xi Jinping, afirmou que o "unilateralismo é um beco sem saída". A declaração foi concedida em discurso virtual na 75ª Assembleia Geral da ONU e num contexto de guerra comercial com os EUA.

"A ONU deve garantir justiça. O unilateralismo é um beco sem saída. Nenhum estado tem o direito de fazer o que quiser e ser o chefe do mundo. Devemos nos unir para defender a segurança global e compartilhar os frutos do desenvolvimento", disse.

O mandatário chinês também afirmou que "não temos a intenção de lutar uma guerra fria ou 'guerra quente' com ninguém".

Em seu discurso, Jinping rebateu as acusações de Trump, que fez cobranças à ONU para responsabilidade do país asiático pela pandemia do coronavírus. "Qualquer tentativa de politizar essa questão deve ser rejeitada", afirmou Jinping. "Esta pandemia nos ensina que a globalização econômica é uma realidade objetiva, indiscutível e uma corrente histórica".