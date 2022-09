China denuncia relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre Xinjiang

Apoie o 247

Global Times - A China denunciou nesta quinta-feira (1º/9), o chamado relatório de direitos humanos da ONU sobre a região chinesa de Xinjiang como completamente inválido e um instrumento político a serviço dos EUA e algumas outras forças ocidentais para conter a China, e disse que isso prova que o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos tornou-se cúmplice dos EUA e de algumas forças ocidentais contra os países em desenvolvimento.

Em resposta à chamada "avaliação das preocupações com os direitos humanos" em Xinjiang, na China, divulgada pelo Alto Comissariado na quarta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse em entrevista coletiva na quinta-feira que a chamada avaliação é uma colcha de retalhos de desinformação e um problema político, um instrumento que serve aos EUA e algumas forças ocidentais para conter a China usando o tópico Xinjiang.

Tal "relatório" viola gravemente o mandato do Alto Comissariado, infringindo os princípios políticos e objetivos. Mais uma vez provou que o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos se tornou um executor e cúmplice dos EUA e de algumas forças ocidentais contra os países em desenvolvimento, disse Wang Wenbin.

O porta-voz observou que o relatório não se atreveu a exagerar tópicos infundados sobre "genocídio", "trabalho forçado" ou "esterilização forçada" - que foram anteriormente divulgados pelos EUA e algumas forças ocidentais. Wang Wenbin disse que isso também mostrou que a mentira do século feita pelos EUA e algumas forças ocidentais sobre Xinjiang, na China, faliu.

Analistas também apontaram que a "avaliação" não é objetiva nem profissional e é totalmente feita para atender às necessidades das forças anti-China de promover ainda mais os tópicos sobre a região chinesa de Xinjiang.

O relatório minimiza o quanto a região de Xinjiang sofreu com o terrorismo e o extremismo - isso é injusto e não pode representar totalmente a situação na região. Qualquer governo do mundo deve assumir a responsabilidade na luta contra o terrorismo para proteger os moradores locais, disse ao Global Times Wang Jiang, especialista do Instituto de Estudos de Fronteiras da China na Universidade Normal de Zhejiang.

Além disso, o "relatório" foi baseado em depoimentos de 40 entrevistados. Wang Jiang disse que um número tão pequeno não é suficiente para ser usado como amostra para tirar uma conclusão séria contra um país em direitos humanos, e as identidades desses entrevistados permanecem questionáveis, dadas as falsas acusações anteriores feitas pelas chamadas vítimas.

O Ministério das Relações Exteriores da China e o governo regional de Xinjiang expuseram muitos mentirosos que frequentemente apareciam na mídia ocidental como "vítimas" da região de Xinjiang. O Congresso Mundial Uigur, apoiado pelos EUA, e outras forças anti-China também foram encontradas ocupadas em fabricar histórias sensacionalistas das chamadas vítimas, que mais tarde foram consideradas contraditórias e cheias de lacunas.

Wang Jiang também apontou que as palavras "provável" ou "altamente provável" ou "pode" foram frequentemente usadas na "avaliação". Essa linguagem dúbia não é apropriada em um relatório de uma organização da ONU para acusar um país soberano, e também deve saber que a mídia ocidental transformará "altamente provável" em "certamente" em suas reportagens, e realmente o fez.

Sem pesquisas sólidas, tal "relatório" feito pelo o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos é altamente irresponsável, disseram analistas, observando que também é outro exemplo vívido de como o escritório foi manipulado pelos EUA e algumas forças ocidentais para atacar outros países.

Os moradores de Xinjiang têm a palavra final sobre a situação dos direitos humanos. A região de Xinjiang tem desfrutado de progressos econômicos, com os moradores locais vivendo uma vida feliz e estável nos últimos anos. Alguns moradores da região de Xinjiang, figuras religiosas e ex-estagiários dos centros vocacionais e de treinamento de Xinjiang enviaram uma carta ao Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos para compartilhar suas próprias histórias, disse Wang Wenbin nesta quinta-feira.

Diplomatas estrangeiros e visitantes que estiveram na região de Xinjiang também apontaram que o verdadeiro Xinjiang é o oposto do que a mídia ocidental descreveu. Mais de 60 países também enviaram cartas ao alto comissário da ONU para se opor à divulgação do relatório falso, disse Wang Wenbin.

Wang Wenbin também observou que quase 100 países, incluindo muitos países muçulmanos, também expressaram seu apoio à China em sua posição sobre os assuntos de Xinjiang, opondo-se ao uso do tópico da região de Xinjiang para interferir nos assuntos internos da China - esta é a corrente principal do debate na comunidade internacional.

O esquema político vicioso dos EUA e de algumas forças ocidentais para conter a China usando o tópico de Xinjiang está fadado ao fracasso.

