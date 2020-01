China diz que EUA devem frear sua “aventura militar no Oriente Médio" após ataque ao Irã

Entre as grandes potências do planeta, a que mais tardou em expressar uma posição mais contundente sobre o tema foi a China, que declarou que "Estados Unidos e demais partes interessadas devem exercer a moderação" edit

247, com Revista Fórum - O ataque norte-americano ao Irã, encomendado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que assassinou o general iraniano Qassem Soleimani continua repercutindo na política internacional.

A China, uma das grandes potências do planeta, recomendou que os EUA parem com sua "aventura militar no Oriente Médio". Embora tenha condenado a ação desde o primeiro dia, o país evitou criticar mais fortemente os Estados Unidos, como fez nesta segunda-feira (6), através de um comunicado no qual afirma esperar “que os Estados Unidos saibam frear essa aventura militar no Oriente Médio, para evitar uma escalada de tensão nessa região.

A declaração foi difundida por Geng Shuang, porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores da China, que completou dizendo que o país solicita que “os Estados Unidos e demais partes interessadas devem exercer a moderação, com o fim de prevenir uma maior confrontação, e em vez disso, podem tomar medidas para restabelecer um diálogo, que permita reduzir as contradições”.