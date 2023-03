China diz que EUA não mostraram nenhuma prova de que o TikTok é uma ameaça à segurança nacional

Apoie o 247

MOSCOU, 24 de março (Sputnik) - O ministério das Relações Exteriores da China argumentou na sexta-feira que os Estados Unidos ainda precisam provar que o popular aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok é uma ameaça à sua segurança nacional.

Shou Chew, CEO da plataforma de mídia social, testemunhou perante o Congresso na quinta-feira em meio ao escrutínio da Bytedance, controladora da TikTok com sede na China. Os legisladores dos EUA afirmam que o aplicativo pode coletar dados pessoais de seus 150 milhões de usuários americanos e entregá-los ao governo chinês.



"O governo chinês atribui grande importância à proteção da privacidade dos dados pessoais... Nunca pediu e nunca pedirá a empresas ou indivíduos que coletem ou compartilhem dados armazenados no exterior", disse a porta-voz do ministério das Relações Exteriores Mao Ning, em um briefing diário.



"O governo dos EUA até agora não apresentou nenhuma evidência de que a rede de mídia social TikTok represente uma ameaça à segurança nacional dos EUA", acrescentou.



Mao instou os EUA a seguir as regras do mercado de concorrência leal e parar de perseguir a Bytedance apenas por suas origens chinesas. Ela disse que os investidores nos EUA devem ter a garantia de igualdade de condições.



Os EUA proibiram funcionários do governo de instalar o TikTok em seus dispositivos de trabalho, com alguns altos funcionários pedindo uma proibição geral do aplicativo, a menos que a Bytedance concorde em separar seus negócios nos EUA. O secretário de Estado, Antony Blinken, sugeriu na quinta-feira que o aplicativo "deve ser encerrado de uma forma ou de outra".

