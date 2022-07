China e Indonésia, parceiros de futuro compartilhado

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Após os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, a China recebeu o primeiro chefe de Estado, o presidente indonésio Joko Widodo. A conversa entre Joko Widodo e o presidente chinês, Xi Jinping, na terça-feira (26) em Pequim, alcançou ricos resultados. Ambos os lados estabeleceram a direção para construir a Comunidade China-Indonésia com Futuro Compartilhado, publicaram uma declaração conjunta à imprensa sobre o encontro dos chefes de Estado, assinaram um memorando de entendimento sobre a promoção conjunta da cooperação do Cinturão e Rota e do Fulcro Marítimo Global, entre outros documentos cooperativos que abrangem áreas como vacina, desenvolvimento verde, segurança cibernética e oceano.

No passado, a China e a Indonésia lutaram contra o imperialismo e hegemonismo de mãos dadas. A Conferência de Bandung, realizada em 1955, abriu uma perspectiva promissora para os povos asiático e africano se esforçarem pela independência e a defenderem. Hoje, a China e a Indonésia encontram-se em uma fase de desenvolvimento semelhante, com vários interesses e opiniões comuns sobre assuntos internacionais. A China e a Indonésia irão tratar a construção da comunidade de futuro compartilhado como uma tarefa dominante, aprofundando o paradigma de cooperação de quatro pilares, ou seja, política, econômica, interpessoal e marítima, a fim de trazer novas oportunidades de desenvolvimento aos povos.

Em outubro de 2013, o presidente chinês, Xi Jinping, apresentou a iniciativa de construir a Rota da Seda Marítima do Século 21 durante sua visita à Indonésia. Nove anos depois, a construção conjunta do Cinturão e Rota entre os dois países está frutífera. A ferrovia de alta velocidade Jacarta-Bandung tornou-se um projeto-chave de cooperação.

Como a primeira ferrovia de alta velocidade da Indonésia e até de toda a Ásia Sudeste, a ferrovia de alta velocidade Jacarta-Bandung será prevista para entrar em operação em 2023. O projeto reduzirá o tempo de viagem de Jacarta para Bandug de mais de três horas para 40 minutos, e ao mesmo tempo criará 5 mil empregos no país, promovendo assim o crescimento econômico local.

Durante o encontro, Xi Jinping destacou que se deve promover o aprofundamento da construção cooperativa de alta qualidade do Cinturão e Rota. “A China quer participar ativamente e envidar o maior esforço para todos os projetos que são favoráveis ao desenvolvimento indonésio e à cooperação sino-indonésia”, disse o presidente chinês.

O volume comercial entre a China e a Indonésia ultrapassou a casa de US$ 120 bilhões em 2021, aumentando 58,6% em termos anuais. Foi o maior aumento comercial entre todos os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Segundo analistas, o aprofundamento da parceria China-Indonésia servirá como um modelo de cooperação China-Asean e impulsionará a cooperação da Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP).

A Indonésia assume a presidência rotativa do G20 neste ano, e será o país na presidência rotativa da Asean do próximo ano. O bom relacionamento entre a China e a Indonésia não só corresponde ao interesse comum de longo prazo dos dois lados, como também exercerá uma profunda influência na região e no mundo.

