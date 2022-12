China está pronta para aumentar cooperação em larga escala com a Rússia, diz primeiro-ministro chinês

Li Keqiang participa da 27ª reunião regular com chefes do governo russo edit

TASS - Pequim pretende aprofundar a cooperação com Moscou em muitas esferas para o benefício dos povos russo e chinês, disse o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, na 27ª reunião regular entre os chefes de governo dos dois países realizada em formato de videoconferência nesta segunda-feira (5).

"O lado chinês está pronto para continuar aprofundando a cooperação em larga escala com nossos parceiros russos para o benefício de nossos povos, em prol da paz no planeta, da estabilidade regional e do desenvolvimento e prosperidade de todos os Estados", observou.

O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, está participando de tais negociações com seu colega chinês pela terceira vez.

