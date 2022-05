China estuda tecnologia para destruir satélites Starlink de Musk

Apoie o 247

247 - Os pesquisadores militares chineses planejam desenvolver novas tecnologias para destruir o sistema de satélites Starlink do bilionário Elon Musk. O governo chinês considera que o sistema do empresário, simpatizante da extrema direita, pode se tornar uma ameaça à segurança nacional.

Bolsonaro e Musk

Por outro lado, no Brasil, o governo de Jair Bolsonaro (PL) teve atitude submissa ao empresário e realizou recentemente uma reunião quase secreta com Musk, homem mais rico do mundo.

Acompanhado por Bolsonaro e membros do governo, o dono da Tesla e da Space X participou do evento "Conecta Amazônia" para lançar o serviço de internet por satélite Starlink no país.

Os preços da Starlink no Brasil seguem a cotação do dólar e são acrescentados de impostos de importação. Sendo assim, segundo informações de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo, o equipamento custa R$ 3.365 e a assinatura sai por R$ 530 ao mês – muito mais caro do que um plano de internet banda larga com a mesma velocidade prometida pela Starlink, que custa cerca de R$ 120 ao mês em São Paulo”.

