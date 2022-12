China: EUA querem 'cuidar' do mundo, mas seguem sendo maior desenvolvedor de armas nucleares

Porta-voz do Ministério da Defesa chinês afirmou que os EUA devem "refletir de maneira mais profunda sobre sua própria política nuclear" edit

Sputnik - O porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Tan Kefei, questionou as conclusões do último relatório militar anual dos EUA sobre a China, que qualificou como "distorcidas" e "especuladoras".

Tan Kefei mencionou em um comunicado que o relatório americano faz especulações sobre a modernização das forças nucleares chinesas, enquanto os EUA devem "refletir de maneira mais profunda sobre sua própria política nuclear".

Além disso, o chinês afirmou que os americanos contam com o maior arsenal nuclear do mundo, além de continuar modernizando sua tríade nuclear.

Segundo ele, os EUA não poupam esforços para desenvolver e implantar armas nucleares táticas, reduzir o limite de uso destas armas, efetuando ações para a sua proliferação, através do acordo trilateral de segurança AUKUS.

Ou seja, os norte-americanos não poupam esforços para se tornarem cada vez mais uma fonte de conflitos nucleares.

O porta-voz também ressaltou que a China busca firmemente uma estratégia nuclear de autodefesa, e que o país não será o primeiro a utilizar estas armas.

Kefei ainda instou Washington a "abandonar a mentalidade da Guerra Fria, corrigir sua percepção errônea sobre a China e ter uma visão racional em relação aos chineses.

