China isola ainda mais Trump ao propor trabalho conjunto com Alemanha e União Europeia

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, disse na quarta-feira (3) que a China está disposta a trabalhar com a Alemanha e a União Europeia (UE) para fortalecer a cooperação estratégica, defender o multilateralismo, enfrentar os desafios globais e criar certeza para o atual mundo de incerteza.

Em uma conversa por telefone com a chanceler alemã, Angela Merkel, Xi observou que era a terceira vez desde o início do surto da Covid-19 que ele e Merkel falavam por telefone, o que reflete a profunda confiança política mútua e estreita comunicação estratégica entre os dois lados.

O lado chinês aprecia a posição racional e objetiva do governo alemão, bem como seu respeito pela ciência na questão da pandemia, disse Xi.

Ele acrescentou que a China está pronta para trabalhar com a Alemanha para apoiar o trabalho da Organização Mundial da Saúde (OMS), promover a cooperação internacional em quadros como as Nações Unidas e o Grupo dos 20, ajudar os países africanos a combater a doença e contribuir para salvaguardar a segurança global da saúde pública.

Destacando a necessidade de coordenar o controle de epidemia e o desenvolvimento econômico e social, Xi assinalou que a tendência geral da economia chinesa rumo a um crescimento estável a longo prazo com um momento sólido permanece inalterada.

A China, acrescentou ele, continuará comprometida com a abertura e expansão da cooperação com o resto do mundo e continuará a criar um ambiente favorável para as empresas alemãs aumentarem o investimento na China.

O recém-lançado arranjo de "via rápida" China-Alemanha ajudará as empresas de ambos os países a acelerar a retomada de negócios e a manter a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos internacionais, continuou.

O presidente chinês disse estar confiante em que a cooperação sino-alemã desempenhará seu devido papel em ajudar a tirar o mundo da recessão econômica em uma data precoce.

Observando que a Alemanha assumirá a presidência rotativa da União Europeia (UE) pelo segundo semestre deste ano, ele acrescentou que a China aprecia a disposição da Alemanha de promover ativamente o desenvolvimento dos laços China-UE.

Como uma série de eventos significativos das trocas políticas China-Alemanha e China-UE estão em discussão, a China está disposta a manter uma comunicação e coordenação próximas com a Alemanha e a UE para garantir o sucesso desses eventos e elevar as relações China-Alemanha e China-UE para níveis mais altos, acrescentou.

Segundo Merkel, a Alemanha atribui importância ao plano de desenvolvimento econômico e social elaborado nas "duas sessões" da China e está disposta a trabalhar com a China para promover a retomada do trabalho e da produção sem comprometer o controle do surto e aprofundar continuamente a cooperação econômica bilateral.

A Alemanha aprecia muito a declaração feita por Xi de que a vacina contra a COVID-19 da China se tornará um bem público global, disse ela, acrescentando que, nas circunstâncias atuais, melhorar a solidariedade internacional e o multilateralismo é muito importante para a luta global contra a pandemia.

A chanceler disse que a Alemanha está disposta a fortalecer o intercâmbio com a China e continuar a apoiar a OMS desempenhando seu importante papel, de modo a promover a cooperação internacional em segurança da saúde pública.

A Alemanha, acrescentou ela, espera manter o diálogo com a China e impulsionar a cooperação em relação a uma ampla esfera de áreas e questões e também está pronta para manter uma estreita comunicação com a China para materializar os eventos importantes da agenda Alemanha-China e UE-China e impulsionar o desenvolvimento de mais alto nível dos laços Alemanha-China e UE-China, informa a Xinhua.



