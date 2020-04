China pede que políticos norte-americanos parem de espalhar teorias da conspiração

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China pediu na segunda-feira que políticos dos Estados Unidos respeitem os fatos, a ciência e o consenso internacional e parem de espalhar teorias da conspiração sobre a origem do vírus da covid-19 edit

247 - O porta-voz da Chanelaria chinesa, Geng Shuang, criticou os políticos estadunidenses que espalham teorias da conspiração com a intenção de atingir a China

Em coletiva de imprensa, Geng comentou as recentes alegações de alguns políticos norte-americanos de que o vírus se originou de um laboratório de virologia de Wuhan, informa a Xinhua.

"A origem da covid-19 é uma questão de ciência, que deve depender de cientistas e especialistas médicos para descobrir, mas não deve ser politizada", assinalou Geng.

Cientistas e especialistas de saúde pública da Organização Mundial da Saúde e da maioria dos países, incluindo os Estados Unidos, geralmente acreditam que não há evidências para indicar o novo coronavírus se originando de um laboratório, disse ele.

De acordo com Geng, o diretor do Instituto de Virologia de Wuhan, subordinado à Academia Chinesa de Ciências, negou as alegações sem fundamento e ilógicas do lado americano ao dar uma entrevista, enfatizando que o instituto tem um regime regulatório estrito.

