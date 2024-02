China planeja fazer cerca de 100 lançamentos espaciais em 2024 para estabelecer novo recorde

Apoie o 247

(Sputnik) - A China planeja realizar cerca de 100 lançamentos espaciais em 2024, incluindo vários lançamentos inéditos, missões para a órbita da Terra e da Lua, estabelecendo um recorde para a indústria espacial do país, disse a Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China (CASC) nesta segunda-feira (26).

"A indústria espacial da China planeja realizar cerca de 100 lançamentos espaciais em 2024, esperando estabelecer um novo recorde", disse a CASC em um comunicado.

A CASC afirmou que realizará 70 das 100 missões planejadas e lançará 290 espaçonaves.

Em 2024, a China planeja lançar os primeiros foguetes transportadores Long March 6C e Long March 12, enviando a estação espacial Tiangong para a órbita, bem como duas espaçonaves de carga e duas espaçonaves tripuladas.

Enquanto isso, o Programa de Exploração Lunar Chinês continuará. A China planeja lançar um satélite Queqiao e um robô lunar Chang'e 6 para realizar a primeira missão de retorno de amostras do lado escuro da Lua na história.

Em 2023, a China realizou 67 lançamentos espaciais, ficando em segundo lugar no mundo, e lançou 221 dispositivos para o espaço. Em ambos os aspectos, a China estabeleceu recordes no ano passado.

