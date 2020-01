China quer avançar em solução política para questão da península coreana, diz porta-voz

A Chancelaria chinesa diz que continuará fortalecendo a comunicação e a coordenação com todas as partes envolvidas na questão da península coreana para encontrar ua solução política edit

247 - Nesta quarta-feira (15), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang, afirmou durante uma coletiva de imprensa que a China continuará empenhada por uma solução política aos problemas da península coreana.

A afirmação foi feita ao comentar uma declaração do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, informa a Xinhua.

Em seu tradicional encontro de começo de ano com os meios de comunicação, o líder sul-coreano manifestou que a China desempenhou um papel importante na desnuclearização da península coreana, e que seu país continuará trabalhando com a China para resolver problemas relevantes.

A China tem sempre estado comprometida em manter a paz e a estabilidade na península coreana, obter a desnuclearização da região, resolver problemas mediante o diálogo e a consulta, e finalmente atingir a paz e a estabilidade a longo prazo na península, disse Geng.

"Ao longo dos anos, a China realizou esforços ativos e incansáveis pela solução política ao problema da península coreana", assinalou.

Sob as circunstâncias atuais, a China está disposta a fortalecer a comunicação e a coordenação com todas as partes envolvidas, incluindo a República da Coreia, em um esforço para manter a situação atual de diálogo e sem tensão na península e impulsionar o arranjo político do assunto, comentou o oficial.

"Também apoiamos os esforços da República da Coreia e da República Popular Democrática da Coreia para manter o contato e o diálogo e melhorar suas relações, o que serve aos interesses comuns de ambas as partes e da região", acrescentou.