China revoga licença de jornalistas do The Wall Street Journal

O governo da China anunciou nesta quarta-feira que revogará a licença de trabalho no país para três profissionais do jornal americano The Wall Street Journal, devido à publicação de um artigo considerado depreciativo e racista

Em resposta à publicação de um artigo depreciativo e racista a respeito do surto do novo coronavírus na China, o governo do país vai revogar a licença de trabalho de três jornalistas do jornal estadunidense The Wall Street Journal.

No último dia 3, o veículo publicou um texto sobre a resposta das autoridades locais à epidemia do novo coronavírus, que recebeu o título de "China, o verdadeiro doente da Ásia".

Segundo o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores do país, Geng Shuang, o artigo "provocou grande indignação entre a população chinesa, assim como a condenação generalizada da comunidade internacional".

A expressão "O doente da Ásia" foi utilizada de forma depreciativa no fim do século 19 e princípio do 20, para se referir à China, então castigada por divisões internas e tentativas de colonização das potências ocidentais, que obrigaram a assinatura de uma série de tratados para obter concessões comerciais.

Informações da EFE.