Cidadão honorário de Paris, Lula diz que nunca esteve mais motivado a brigar pela democracia

247 - O ex-presidente Lula acaba de receber o título de cidadão hononário de Paris pela prefeita da cidade, Anne Hidalgo. O ex-presidente disse estar muito contente com a homenagem e lembrou da Vigília Lula Livre, que o fez companhia durante o período que esteve preso. Ele também falou dos ataques à democracia no Brasil.

Lula reafirmou seu compromisso de lutar pela democracia no Brasil. "Estou muito emocionado de estar aqui em Paris recebendo essa homenagem. Quando digo pra vocês que tenho energia de 30, digo porque nunca estive mais motivado do que estou agora a brigar pela democracia no nosso país. Agradeço muito a vocês".

"A triste situação em que se encontra meu país e o sofrimento do nosso povo são consequência de repetidos ataques, maiores e menores, ao estado de direito, à Constituição e à democracia", declarou Lula. "Se hoje estou num estado provisório de liberdade e ainda sem direitos políticos, é porque em novembro o STF reconheceu, para todos os cidadãos, o direito constitucional à presunção de inocência que havia sido negado ao cidadão Lula, às vésperas de minha prisão", completou.

Ele também tratou da pobreza e desigualdade em seu discurso. "É meu dever falar aqui em nome dos que sofrem, em meu país, com o desemprego e a pobreza, com a revogação de direitos históricos dos trabalhadores e a destruição das bases de um projeto de desenvolvimento sustentável, capaz de oferecer inclusão e oportunidades para todos!".

Lula relembrou os 13 anos de governo do PT no Brasil e da luta contra a pobreza durante este período. "Bastaram 13 anos de governos que olharam o povo em primeiro lugar, para começarmos a reverter a doença secular da desigualdade em nosso país. Foram passos ainda pequenos para a dimensão do desafio, mas estávamos no caminho certo, porque 36 milhões saíram da pobreza extrema".

"O que está ocorrendo no Brasil é o resultado de um processo de enfraquecimento do processo democrático, estimulado pela ganância de uns poucos e por um desprezo mesquinho pelos direitos do povo; desprezo que tem raízes profundas, fincadas em 350 anos de escravagismo", disse também.

O ex-presidente citou a Vigília Lula Livre, que esteve dando apoio a ele durante os 580 dias de sua prisão política em Curitiba. Ele também disse que contou à prefeita Anne Hidalgo que soube que iria receber o título de cidadão honorário de Paris quando ainda estava preso, e que até seus carcereiros ficaram felizes. "Eu estava contando a prefeita Anne Hidalgo que quando fui informado desse prêmio eu ainda estava preso e fiquei muito feliz. O que me deixou mais impressionado é que os carcereiros que cuidavam de mim também ficaram. Eu ainda me emociono quando lembro das pessoas que ficaram gritando bom dia e boa noite durante aqueles 580 dias em Curitiba, debaixo de chuva, debaixo de sol".