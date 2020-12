Cidade chinesa detecta coronavírus em carne suína importada do Brasil

As autoridades de Yuhuan, no leste da China, selaram o produto, desinfetaram todas as áreas de contato e colocaram 55 pessoas em quarentena edit

247 - A cidade chinesa de Yuhuan, na província de Zhejiang, no leste do país, detectaram coronavírus em carne de porco importada do Brasil, disseram autoridades locais. Medidas de prevenção foram adotadas, como o selamento do produto, a desinfetação das áreas que entraram em contato como mercados e localidades circundantes, e a quarentena de 55 pessoas.

Segundo a CRI, o produto entrou na China através do Porto de Yangshan, em Shanghai, no dia 28 de setembro. Os testes foram feitos na última quarta-feira (02).

Ainda segundo a emissora, todos os testes de contatos próximos foram negativos. Trinta amostras de alimentos e do ambiente ao redor também negativaram.

Esta não é a primeira vez que a China tem problemas com carne importada do Brasil. Em outubro, carne bovina do frigorífico Minerva testou positivo para o coronavírus quando desembarcou na China, levando à suspensão das importações do frigorífico.

