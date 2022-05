Cientistas revelam imagem de buraco negro "gigante" no centro da Via Láctea

Sagitário A* possui 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol e está localizado a cerca de 26.000 anos-luz , o equivalente a 9,5 trilhões de km da Terra edit

WASHINGTON (Reuters) - Cientistas apresentaram nesta quinta-feira a primeira imagem do que eles chamaram de "gigante gentil" à espreita no centro de nossa galáxia Via Láctea, revelando uma imagem de um buraco negro supermassivo que devora qualquer matéria vagando dentro de sua gigantesca atração gravitacional.

O buraco negro --chamado Sagitário A*, ou Sgr A*-- é apenas o segundo a ser fotografado. O feito foi realizado pela mesma colaboração internacional Event Horizon Telescope (EHT) que em 2019 revelou a primeira foto de um buraco negro --aquele que reside no coração de uma galáxia diferente.

O astrônomo da Universidade do Arizona Feryal Özel saudou, em uma entrevista coletiva em Washington, "a primeira imagem direta do gigante gentil no centro de nossa galáxia", mostrando um anel brilhante de vermelho, amarelo e branco em torno de um centro mais escuro.

Sagitário A* possui 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol e está localizado a cerca de 26.000 anos-luz --a distância que a luz percorre em um ano, o equivalente a 9,5 trilhões de km-- da Terra.

Os buracos negros são objetos extraordinariamente densos com gravidade tão forte que nem mesmo a luz pode escapar, tornando a visualização deles extremamente desafiadora. O horizonte de eventos de um buraco negro é o ponto sem retorno além do qual qualquer coisa --estrelas, planetas, gás, poeira e todas as formas de radiação eletromagnética-- é arrastada para o esquecimento.

