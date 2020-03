Colômbia assassina sindicalista e ex-membro das FARC na mesma semana

Os assassinatos do governo colombiano aos opositores políticos têm sido o principal ponto de crise no país, que levou à realização de diversos atos contra Duque edit

DCO - A Central Única dos Trabalhadores da Colômbia notificou o falecimento de Alexis Vergara, cortador de cana que foi assassinado no início desta semana no departamento de Cauca.

Vergara era delegado sindical e tinha apenas 24 anos, sendo filho do presidente da Central Geral dos Trabalhadores.

A CUT denunciou que essa é uma ameaça direta contra o trabalho sindical e afirmou que o governo do presidente fascista Iván Duque não faz nada para proteger a vida dos trabalhadores.

Desde o começo do ano, 14 líderes sociais e defensores dos direitos humanos foram assassinados nesse Estado colombiano.

Por outro lado, no departamento de Sucre, Edwin de Jesús Carrascal Barrios, ex-guerrilheiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) foi executado a sangue frio na noite de ontem [quarta-feira] (10), no município de Colosó.

Ele chegou a ser enviado de ambulância para o hospital mas não resistiu aos disparos, supostamente cometidos por dois homens de motocicleta que bateram na porta de sua casa e depois conseguiram fugir da polícia.

Centenas de ex-membros das FARC, que após o acordo de paz de 2017 com o governo colombiano se tornou o partido Força Alternativa Revolucionária do Comum, têm sido assassinados nos últimos anos. Isso, junto com o assassinato quase diário de ativistas sociais, configura a Colômbia em um gigantesco campo de extermínio de opositores do regime de extrema-direita fantoche do imperialismo que vigora há décadas.