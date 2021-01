Comportamento de líderes influencia taxa de mortes por Covid-19, diz chefe de investigação

247 - Ellen Sirleaf , uma das principais responsáveis pelo comitê independente que investiga a resposta de governos e da OMS à pandemia, afirmou que o comportamento de lideres políticos diante da crise sanitária influencia diretamente o número de nortes decorrentes da Covid-19. "Comportamento importa", afirmou ela, de acordo com a coluna do jornalista Jamil Chade, no UOL.

A afirmação foi feita após questionamentos sobre como o comitê avaliava o comportamento negacionista adotado por diversos líderes políticos incluindo Jair Bolsonaro. A, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia e co-presidente do comitê, Helen Clark, ressaltou, ainda, que os países governados por mulheres aparentam terem obtido melhores que os demais. "Isso inclui a capacidade de realizar mais consultas, colocar as pessoas no centro da política, estar pronta para aceitar conselho e trabalhar com base em evidências", disse.

O comitê também apontou a existência de “um fracasso coletivo diante da pandemia”. “A China não respondeu à altura diante do surto em Wuhan, o sistema da OMS foi lento e governos em diferentes partes do mundo ignoraram os alertas. Resultado: um prejuízo de US$ 6 trilhões”, destaca Chade no texto.

Sirleaf também disse que os países cobraram respostas e ações da OMS sem que dessem poderes e recursos para a instituição. "Países querem que a OMS lidere. Mas não dão fundos ou poder. Isso não está funcionando", destacou.

O conhecimento liberta. Saiba mais