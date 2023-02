Confirmado: Biden fará doação relevante ao Fundo Amazônia

Apoie o 247

Por Pedro Paiva, correspondente do Brasil 247 em Washington - A equipe do presidente Lula (PT) em Washington confirmou ao Brasil 247 que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar nesta sexta-feira (10) uma doação ao Fundo Amazônia. O valor exato ainda não foi revelado, mas a expectativa é que se trate de um montante substancial, uma vez que o presidente americano, durante sua campanha em 2020, falou sobre a crianção de um fundo próprio de apoio a proteção da floresta sul-americana no valor de US$ 20 bilhões.

Após esta confirmação, a assessoria do presidente brasileiro também informou que Lula fará uma coletiva de imprensa dentro da Casa Branca. Não se sabe ainda se será uma coletiva conjunta com Biden.

Uma declaração conjunta dos dois governos, que também não estava prevista, está sendo redigida. O foco deve ser em assuntos convergentes entre os dois governos, sobretudo meio ambiente e democracia.

