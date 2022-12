Conflito na Ucrânia faz União Europeia agonizar enquanto EUA lucram, diz presidente de Conselho Europeu

Apoie o 247

Sputnik - Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, afirmou que a União Europeia está sofrendo mais que os EUA com o conflito na Ucrânia.

De acordo com Michel, a operação russa "fortaleceu os vínculos entre a UE e os EUA", contudo, o "impacto do conflito nos EUA não é o mesmo que na UE", principalmente no setor energético.

Isso porque Washington é exportador de energia, enquanto a UE, sendo dependente das importações, está correndo sério risco de entrar em recessão.

Michel afirmou que as indústrias europeias "pagam mais pela energia e enfrentam a concorrência das norte-americanas".

"Países como os EUA e a Noruega estão tirando proveito dos altos preços energéticos", explicou.

Sobre a Lei de Redução da Inflação adotada por Washington, Michel afirmou que a medida não passa de mais uma ação visando seus próprios interesses econômicos.

Por fim, ele destacou que a UE não deve se tornar uma "vítima colateral" do confronto entre Pequim e Washington, ressaltando que a UE e os EUA têm "pontos de convergência" em relação à política chinesa, e que nas relações com o país asiático, a "UE tem interesses para afirmar".

