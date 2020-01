Confronto em rota do tráfico de drogas mata 11 no México

No estado de Tamaulipas, no México, uma das principais rotas das drogas para os Estados Unidos, ocorreu nesta quinta-feira um choque armado que deixou 11 mortos edit

247 - Um confronto entre militares e homens armados matou onze civis nesta quinta-feira no estado mexicano de Tamaulipas, no nordeste do México, informaram as autoridades locais.

"O pessoal militar, para proteger sua integridade física, reagiu a uma agressão com os seguintes resultados: onze supostos agressores falecidos e onze armas tipo AK-47" apreendidas, revelou o governo local.

O confronto ocorreu durante a tarde, quando militares patrulhavam o povoado de Miguel Alemán, na fronteira com os Estados Unidos.