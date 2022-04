Congressista dos EUA pede revogação dos vistos de deputados mexicanos por apoio a Putin

Apoie o 247

ICL

247 - O congressista norte-americano Vicente Gonzales (Partido Democrata) enviou carta ao governo dos Estados Unidos pedindo a revogação dos vistos de deputados mexicanos que criaram um grupo a favor da Rússia, que iniciou em 24 de fevereiro uma operação militar em solo ucraniano.

Os deputados mexicanos são do Partido do Trabalho (PT), aliado do partido no poder, o Morena, do presidente Andrés Manuel López Obrador, e criaram o Grupo de Amizade México-Rússia.

Gonzales justifica que os deputados mexicanos aproveitaram uma crise internacional “para zombar do mundo livre e apoiar o presidente russo, Vladimir Putin, formando um Comitê de Amizade México-Rússia".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Já é bastante vergonhoso que o México, nosso vizinho mais próximo ao sul, tenha optado por não se unir à comunidade internacional de democracias. Ao invés disso, se negou a enviar ajuda à Ucrânia ou impor sanções contra a Rússia", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE