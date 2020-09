Congresso do Peru arquiva processo de impeachment contra Martín Vizcarra

Por 78 votos contra a 32 a favor, o parlamento do Peru arquivou o pedido de impeachment contra o presidente do país Martín Vizcarra edit

247 - O pedido de impeachment contra o presidente do Peru, Martín Vizcarra, foi arquivado nesta sexta-feira (18), por 78 votos contra o impeachment, 32 a favor e 15 abstenções.

O processo de impeachment foi aberto na semana passada, depois do vazamento de áudios que, segundo parlamentares, mostram o presidente tentando minimizar a sua relação com o cantor Richard Cisneros, investigado por conta de contratos irregulares com o governo.

"Reconheço que é minha voz que está em uma daquelas gravações de áudio. Já disse publicamente. O que não irei de forma alguma reconhecer ou aceitar são as acusações que são feitas contra mim e a forma tendenciosa como a informação foi apresentada. Eu pergunto: qual é o crime?", disse Vizcarra.

Segundo o mandatário, não havia comprovação de irregularidades que justificassem a sua destituição. "O único ato ilegal que está comprovado até agora é a gravação clandestina", afirmou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.