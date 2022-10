Conselho de Estado da China pede que EUA não interfiram nos assuntos internos do país

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O porta-voz do Gabinete de Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado condenou nesta quinta-feira (27) em Pequim a declaração emitida pelo Departamento de Estado dos EUA sobre um caso judicial em Hong Kong, a qual confundiu o certo com o errado, tentou minar o Estado de direito de Hong Kong e interferiu nos assuntos internos da China.

O porta-voz chinês disse que a declaração dos EUA considerou um criminoso como defensor da democracia, que é tanto um insulto para o Estado de direito quanto uma violação à lei de segurança nacional de Hong Kong.

O porta-voz chinês disse que o relatório proferido pelo secretário-geral, Xi Jinping, no 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China destacou mais uma vez a importância da adesão ao Estado de direito de Hong Kong e Macau, além de ter dito que é preciso impedir e conter resolutamente que forças externas interfiram nos assuntos de Hong Kong. O porta-voz chinês enfatizou que Hong Kong implementa de forma completa a política de "um país, dois sistemas", e todas as difamações contra o Estado de direito de Hong Kong e contra a Lei de Segurança Nacional são fúteis.

